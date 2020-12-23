أخر تطورات الميركاتو الشتوي في إنتر ميلان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طالب انطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان، إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود نقص في هذا المركز بالفريق.


وأشارت صحيفة كوريري ديلا سيري الإيطالية، إلى وجود اهتمام من جانب انطونيو كونتي بالثنائي جيرفينيو كواسي مهاجم نادي بارما، إضافة إلى بابو جوميز مهاجم نادي أتلانتا.


المهاجم الايفواري جيرفينيو كواسي مهاجم نادي بارما، كان على أعتاب الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الأمور لم تتم بسبب اختلافات في التفاصيل المالية والتعاقدية.


على الجانب الآخر فإن المهاجم الأرجنتيني بابو جوميز، لديه العديد من المشاكل رفقة نادي أتلانتا خلال الفترة الأخيرة، ومن المفترض أن يعقد اجتماعا مع إدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيله خلال نافذة الانتقالات القادمة.


وينتظر مسئولي نادي انتر ميلان الإيطالي، ماسيسفر عنه اجتماع مجلس إدارة نادي أتلانتا مع بابو جوميز، للاستقرار على الدخول في مفاوضات مع الفريق أو التوجه إلى إدارة بارما من أجل إنهاء إجراءات ضم جيرفينيو كواسي.


وبات الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب نادي انتر ميلان الإيطالي، على أعتاب العودة مجددا الي البريميرليج، أو الخروج إلى ياريس سان جيرمان الذي يهتم بضم اللاعب لصفوف الفريق الفرنسي.

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