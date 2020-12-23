الإسماعيلي يدافع عن أسلوب لعب طلعت يوسف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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دافع علاء وحيد المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعد الحديث عن اعتماده على الكرة الدفاعية في طريقة اللعب.

 

قال وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" إن طلعت يوسف يقدم كرة هجومية راقية وظهرت مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي وقادر على إعادة الإسماعيلي لأمجاده ويجعله منافسا قويًا على كل البطولات.

 

وتابع أن كل الظروف مهيئة لطلعت يوسف لكي يبدع ويتألق، مشيرًا إلى أن تغيير المدربين أثر بالسلب على طريقة لعب الإسماعيلي المعروفة عنه.

 

ولفت علاء وحيد إلى أن الإسماعيلي سيعلن اسم المدرب المساعد قريبًا جدًا.

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