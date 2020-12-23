الكشف عن موقف أرتيتا مع أرسنال بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف ارتيتا مع أرسنال بعد الخسارة امام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة الإنجليزية.


وقال الصحفي دايفيد اورنيستن أن إدارة الارسنال ليس لديها أي نية لتغيير المدرب، من ناحية أخرى هم يؤمنوا بأرتيتا، برؤيته، بفلسفته، بالطريقة التي يقود بها الفريق.


واضاف انه فى الماضي أعتقد أنهم كانوا لديهم بعض التحفظات حول إيمري، حول طريقه عمله، طريقة التواصل من خلال اللغة الإنجليزية و من خلال الافكار التي ينشرها فى النادي، أعتقد أنهم بشكل عام الأن أكثر سعادة مع ميكيل ارتيتا.


واختتم انه بالتأكيد هم ليسوا سعداء بالنتائج الحالية، لديهم العديد من المشاكل التي يجب البت فى امرها، بعضعها مشاكل قصيرة المدى، و بعضها مشاكل تراكمية من سنين ماضية.

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