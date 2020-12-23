اتحاد الكرة: ربيع ياسين لم يتقدم باستقالته رسميا من قيادة منتخب الشباب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لم يتقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

 

وتحدث مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو، " سمعت خبر استقالة ربيع ياسين من منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب من وسائل الإعلام، لكن حتى هذه اللحظة لم تصل اللجنة استقالة رسمية بشكل نهائي".

 

وأشار، "سأطلب من لجنة التحقيق، تقرير مفصل عما حدث مع منتخب الشباب في تونس، وسيتم كشف كافة الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة ".

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