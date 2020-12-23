"أيها الرفاق الأعزاء" يفوز بجائزة كبرى في مهرجان سينمائي بولندي





انتهت في بولندا أعمال مهرجان "سبوتنيك فوق بولندا" بصفته من أكبر مهرجانات السينما الروسية في أوروبا.





وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" ( عام 2020) من إخراج الفنان الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي والذي كان قد ترشح لنيل جائزة أوسكار السينمائية فاز بجائزة كبرى للمهرجان.





وأعلن أعضاء لجنة التحكيم البولنديون أن فيلم، كونتشالوفسكي نال الجائزة لتركيزه على الحقيقة والتفاصيل والعواطف الرائعة.



