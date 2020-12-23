"أيها الرفاق الأعزاء" يفوز بجائزة كبرى في مهرجان سينمائي بولندي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
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انتهت في بولندا أعمال مهرجان "سبوتنيك فوق بولندا" بصفته من أكبر مهرجانات السينما الروسية في أوروبا.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" ( عام 2020) من إخراج الفنان الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي والذي كان قد ترشح لنيل جائزة أوسكار السينمائية فاز بجائزة كبرى للمهرجان. 

وأعلن أعضاء لجنة التحكيم البولنديون أن فيلم، كونتشالوفسكي نال الجائزة لتركيزه على الحقيقة والتفاصيل والعواطف الرائعة.

وشارك في مهرجان العام الجاري 12 فيلما روسيا وشغل فيلم "الفرنسي"(عام 2019) من إخراج ، أندريه سميرنوف، المرتبة الثانية. واحتل المركز الثالث فيلم "قاتل الحيتان" من إخراج، فيليب يوريف، والذي سبق له أن نال جائزتين في مهرجان"البندقية " السينمائي الدولي ومهرجان "كينوتافر" السينمائي في مدينة سوتشي الروسية.

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