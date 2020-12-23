موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فيراري الزمالك ينفجر في وجه باتشيكو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

صراع أوروبي شرس للفوز بخدمات محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وفاة والدة هبة مجدي

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن