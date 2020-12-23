موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.