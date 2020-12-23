ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وغرناطه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم النجم الدولي جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، برصيد 8 أهداف.


وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من رفع رصيده اليوم بعدما سجل هدف في فوز برشلونة بثلاثية نظيفة على بلد الوليد.


ويملك كل من لويس سواريز، ياجو أسباس، ميكيل أويارزابال وكريم بنزيما سبعة أهداف، حيث سجل الأخير هدفًا في فوز ريال مدريد على مضيفه إيبار في الليجا بنتيجة 3\1.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وغرناطه كالآتي:-

1 – جيرارد مورينو – 8 أهداف.

2 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

3 – لويس سوايرز – سبعة أهداف.

4 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.

5 – كريم بنزيما – سبعة أهداف.

6 – ليونيل ميسي – سبعة أهداف

7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

8- جواو فيليكس – خمسة أهداف.

9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.

11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.

12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.

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