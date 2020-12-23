اتحاد الكرة يفسر سبب تعديل موعد القيد الشتوي

فسر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة سبب تعديل موعد القيد الشتوي ليصبح من 1 لـ31 يناير المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" أن السبب يرجع لظروف كورونا ومساعدة الأندية كما أن هذه هي المواعيد الطبيعية للقيد الشتوي والقرار لاقى رد فعل طيب جدًا من الأندية.

وأشار مجاهد إلى أن قمة الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها إلا بقرار أمني، موضحًا أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لم يسلم اتحاد الكرة استقالته رسميًا.