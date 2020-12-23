أنغام تسافر إلى الإمارات خلال أيام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
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أ
فادت أنباء صحفية بأن الفنانة أنغام تستعد للسفر إلى الإمارات خلال أيام قليلة لإحياء حفل غنائى في الشارقة آخر الشهر الحالي.

ويأتي الحفل تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وذلك بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.

ويصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الأماراتى الكبير حسين الجسمى.

الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا

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