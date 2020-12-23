شاهد.. البوستر الأول لفيلم "30 مارس" للنجم حمد الفيشاوي (صورة)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي اعبر حسابه على موقع الصور إنستجرام، ا لبوستر الأول لفيلمه الجديد "30 مارس".





وعلق على البوستر قائلًا: أول بوستر لفيلم ٣٠ مارس، قريبا بدور العرض السينمائي".





وذكر من جانبه أسماء أبطال الفيلم في مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، صبري فواز، محمد علي رزق، ندي موسي، أسماء أبو اليزيد،إنتاج دانا و ديجيتال ستار و تأليف حامد المدني و إخراج أحمد خالد موسى.



