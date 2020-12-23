مدرب منتخب مصر السابق: هذا اللاعب سيصبح النجم الأول في الأهلي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي سيصبح النجم الأول في الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار نبيل في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن الأهلي يعاني من مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الماضية في ظل تواجد مروان محسن مع الفريق.

 

وتابع أن مروان محسن "لازم يقلق" على مركزه في الأهلي بعد تألق محمد شريف في المباريات مع الأهلي.

 

وأتم مروان محسن يفقد ثقة الجماهير والضغوط تؤثر عليه سواء الإعلامية أو الجماهير.

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