محافظة القاهرة تكشف عن تفاصيل مشروع "الروضة 2"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي، في المرحلة الثانية بحي السيدة زينب، استعدادا لتنفيذ مشروع منطقة "الروضة 2"، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخاصة بتنفيذ خطة الدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير سكن آمن لقاطنيها.

ووجهت "عبدالمنعم"، بضرورة العمل على تنفيذ الأعمال على قدم وساق، مؤكدة على مراعاة تنفيذ أعمال الإزالة بشكل آمن على السكان والقائمين على أعمال الإزالة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه حتى الآن تم الانتهاء من إزالة ٦٧ عقارا من إجمالى ١٤٣ عقارا، وجار العمل حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة لمشروع تطوير منطقة الطيبي "روضة السيدة 2".

وأوضحت، أن هذا المشروع سوف يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية، عبارة عن طابق أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، إلى جانب تنفيذ منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن مناسب لكل مواطن.

وأشارت "عبدالمنعم"، إلى أن منطقة الطيبى الجاري إزالتها سوف يمنح قاطنيها إيجار شهري حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، لافتة إلى أن مشروعات التطوير في المنطقة تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية، إلى جانب توفير حياة كريمة لكل مواطن.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منطقة الطيبي تدخل ضمن مناطق إعادة التخطيط، وسوف يتم إخراج المشروع كوحدة متكاملة لذلك تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى "روضة السيدة 1" بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية.

وتمت الإزالة تحت قيادة الدكتور مهران عبداللطيف،  رئيس حي السيدة زينب وبمعاونة القيادات الشرطية والإدارات التنفيذية ومجموعة عمل من المنطقة الجنوبية ومدير المتابعة الميدانية المهندس جمال حسين.

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