حمو بيكا: عمر كمال لن يؤثر على نجوميتي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
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شن مطرب المهرجانات حمو بيكا، الهجوم على زميله المطرب الشعبي عمر كمال، مؤكدًا أن الأخير لا يمكن أن يكون سببًا في التأثير على شعبيته ونجوميته.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار" أن عمر كمال إن لن يؤثر على نجوميته.

وأكد: "الناس دى أنا اللى مطلعها.. وعاوزه بس يغنى لوحده ويكشف موهبته للناس لو كانت صح"
 
وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا.

وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيله بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر.

 وتقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والساده أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".

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