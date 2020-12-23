شاكوش يطل على جمهوره بمظهر غريب





أطل الفنان حسن شاكوش، على جمهوره بمظهر غريب، على جمهوره حيث ظهر بشعر وشنب أبيض.





وعلق على الصورة قائلاً: "هوبا رجعنا ليكوا" فيما لاقت الصورة إعجاب الجمهور وبادروا بترك التعليقات الإيجابية.





من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخراً مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" ، ويتعاون خلال الأغنية مع المطرب حمادة مجدي ، وتصدر المهرجان تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشاكوش وحقق نجاحا كبيرا.





وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".





يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.



