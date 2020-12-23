لميس الحديدي تفجر مفاجأة: مصر تعيش في ذروة الموجة الثانية

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على زيادة إصابات ووفيات " كورونا " خلال الفترة الأخيرة ، قائلة :" مصر تعيش ذروة الموجه الثانية من عمر الفيروس المستجد".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن أرقام الاصابات المعلنة تلك فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.



وتابعت: "بالامس حققنا عدد وفيات 32 وفاة وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الاصابات المعلنة ".



وطالبت "الحديدي" المصريين بإتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون خلال الفترة البينية حتى وصوله مؤكدة أنه حتى عندما يصل سياخذ وقتًا وفقًا لجداول الاولويات وأتمت: " ماحدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا الذ ي يشهد إنتشارًا واسعًا.

