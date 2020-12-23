ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من بيع نجمه محمد صلاح الصيف المقبل في ظل الأنباء التي أثيرت مؤخرًا بشأن عدم شعور النجم المصري بالراحة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن محمد أبوتريكة الذي يعتبر أحد أقرب أصدقاء صلاح كان قد أكد في تصريحات إعلامية مؤخرًا أن محمد صلاح يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي كما زعم أبوتريكة أن ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض اقتصادية في المقابل.





وقال أبوتريكة في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية : "اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول وهو مستاء لكن ذلك لن يؤثر أبدًا على أدائه على أرض الملعب".





وأضاف:"أعلم أن صلاح ليس سعيدًا في ليفربول، فقد أخبرني بأسباب عدم سعادته، لكنها أسرار، ولا يمكنني التحدث عنها علنًا".





واختتم أبوتريكة تصريحاته قائلاً :"أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدًا للفريق ضد ميتييلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا".





وأكدت الصحيفة البريطانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وإدارة النادي الإنجليزي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد محمد صلاح الذي يتربع حاليًا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه يستمر حتى نهاية يونيو 2023.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن صلاح أثار التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة آنفيلد رود خلال حوار مطول أجراه مؤخرًا مع صحيفة آس الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلاً.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن كلوب قرر منح شارة قيادة الفريق إلى ترينت أليكسندر أرنولد بدلاً من صلاح أثناء مواجهة ميتييلاند الدنماركي في وقت سابق من الشهر الحالي.





ونوهت الصحيفة البريطانية بأنه مع استقرار عائلة محمد صلاح في ليفربول فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة النجم المصري على السعي للانتقال لنادي آخر.