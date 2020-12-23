مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

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قال مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، إنه ملتزم بفتوى الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية عن صحة الطلاق الشفوي، وسيتمر التزامه بهذه الفتوى حتى يصدر تشريع يمنع الطلاق الشفوي.



وجه "شاهين" حديثه خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، للدكتور أحمد كريمة، قائلًا: "أرجوك يا شيخ كريمة، لا توقع بيننا وبين هيئة كبار العلماء، وشيخ الازهر، خليك محضر خير".



ولفت إلى أن الشيخ كريمة نفسه طالب بإلغاء الطلاق الشفوي في حديثه مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، متسائلًا: "ما الذي حدث أدى لتغير فتواك، الفتوى قد تتغير من زمان لزمان أو مكان لمكان، ولكن تتغير من قناة لقناة، هناك سبب لا نعلمه".



ولفت إلى أن الدكتور أحمد كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر، قام بمطالبته بتطليق زوجته على الهواء، لكي يثبت رأيه بأن الطلاق الشفوي لا يقع، معقبًا: "زوجتنا خط أحمر، ولا يجب الحديث عنهن في وسائل الإعلام".



وأضاف أن المطالبة بتعديل تشريعي لا ينتقص من هيئة كبار العلماء، وفضيلة شيخ الأزهر، ومن حق أي مواطن أن يطالب أي مسؤول بتعديل تشريعي، طالما أن الهدف هو الصالح العام والأخذ بصحيح الدين.

