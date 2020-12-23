مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، إنه ملتزم بفتوى الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية عن صحة الطلاق الشفوي، وسيتمر التزامه بهذه الفتوى حتى يصدر تشريع يمنع الطلاق الشفوي.

وجه "شاهين" حديثه خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، للدكتور أحمد كريمة، قائلًا: "أرجوك يا شيخ كريمة، لا توقع بيننا وبين هيئة كبار العلماء، وشيخ الازهر، خليك محضر خير".

ولفت إلى أن الشيخ كريمة نفسه طالب بإلغاء الطلاق الشفوي في حديثه مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، متسائلًا: "ما الذي حدث أدى لتغير فتواك، الفتوى قد تتغير من زمان لزمان أو مكان لمكان، ولكن تتغير من قناة لقناة، هناك سبب لا نعلمه".

ولفت إلى أن الدكتور أحمد كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر، قام بمطالبته بتطليق زوجته على الهواء، لكي يثبت رأيه بأن الطلاق الشفوي لا يقع، معقبًا: "زوجتنا خط أحمر، ولا يجب الحديث عنهن في وسائل الإعلام".

وأضاف أن المطالبة بتعديل تشريعي لا ينتقص من هيئة كبار العلماء، وفضيلة شيخ الأزهر، ومن حق أي مواطن أن يطالب أي مسؤول بتعديل تشريعي، طالما أن الهدف هو الصالح العام والأخذ بصحيح الدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 13 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ 41 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

06:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن