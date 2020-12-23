مبروك عطية: حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس صحيحًا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن الأصل في الحياة أنه لا يوجد طلاق بين الزوجين، موضحًا أنه لو كانت هناك نية في الطلاق قبل الزواج تحول الزواج لمتعة وهو حرام شرعًا.

وأوضح "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يستحيل الحياة بين الزوجين في عدة حالات منها؛ إذا تباعد الزوج عن زوجته وهجرها، وفي حالة ضرب الزوجة زوجته، ولا حياة مع الإهانة المستمرة، كما يستحيل الحياة بين الزوجين في حالة إفشاء الأسرار فيما بينهما.

وشدد على أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته لأكثر من 4 أشهر، لافتة إلى أن حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس حديثًا صحيحًا؛ لأن الله شرع الطلاق.

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