اتحادالكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، مصير قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

 

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل.

 

وأوضح مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وأشار إلى أن هناك استثناء وحيد، وهو قرار من الجهات الأمنية فقط، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي أزمة حتى الآن في إقامة مباراة الأهلي والزمالك.

 

فيما تطرق للحديث عن انتخابات اتحاد الكرة، حيث أكد أنه سيتم رفع طلب استثناء من رئيس مجلس الوزارء من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة في القانون.

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