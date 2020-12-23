صابرين تكشف تفاصيل شفائها من فيروس "كورونا"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل شفائها من فيروس (كورونا) المستجد قائلة: مضيفًا: "أعتمدت على الطعام الطبيعي مع تناول بروتوكول العلاج". 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري:  "اتعلمت الأدب بعد اصابتي بفيروس (كورونا) ويجب مساندة بعضنا البعض".

كانت الفنانة صابرين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية.

وقالت انذاك إنها شعرت بفقدان حاستي الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

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