حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في مصر.. ولجنة الفيروسات تكشف التفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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شددت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، على ضرورة تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك مناظرة من طبيب متخصص خاصة إذا كانت الحالة صعبة وتظهر عليها أعراض أو إذا كان المصاب يعاني من أمراض أخرى خلاف إصابته بالكورونا.

وقالت "وجيدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن بعض الحالات رغم سلبية تحاليله تظل تعاني من آثار فيروس كورونا في الصدر، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك متابعة للحالة بعد الشفاء من الفيروس تجبنًا للإصابة بالجلطات.

وتابعت "لم يتم إثبات ما إذا كانت السلالة الجديدة انتشرت في مصر أو لا، وحتى الآن هذه السلالة تبين أنها لا تسبب خطورة أو أعراض مخالفة عن الفيروس الحالي"، مشددة على الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، مستطردة "التخويف من اللقاح غير مطلوب".

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