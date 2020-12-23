مبروك عطية: لا يجوز للزوج هجر زوجته لأكثر من 4 أشهر (فيديو)
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:29 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأصل في الحياة أنه لا يوجد طلاق بين الزوجين، موضحًا أنه لو كانت هناك نية في الطلاق قبل الزواج تحول الزواج لمتعة وهو حرام شرعًا.
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يستحيل الحياة إذا تباعد الزوج عن زوجته وهجرها، وفي حالة ضرب الزوجة زوجته، ولا حياة مع الإهانة المستمرة، كما يستحيل الحياة بين الزوجين في حالة إفشاء الأسرار فيما بينهما.
وأكد الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته لأكثر من 4 أشهر، لافتة إلى أن حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس حديثًا صباحًا؛ لأن الله شرع الطلاق.
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