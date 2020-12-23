رامي رضوان يروي تجربته في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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روى الإعلامي، رامي رضوان، تجربته بعد الإصابة بفيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى متابعيه وأهله وزوجته في مساندته خلال مشوار علاجه.

وقال "رضوان" في أولى حلقاته بعد عودته خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كم الحب والدعاء اللي وصلي مكنتش متخيله، حسيت بثقة المشاهدين وكل الشكر لأهلي ولزوجتي".

وأضاف "في أول يوم إصابة وبعد عودتي من عملي من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حسيت أن جسمي متكسر وكان عندي صداع فقولت يمكن من إجهاد العمل".

وتابع "في صباح اليوم التالي حسيت إني مش شامم ريحة الصابون ولا معجون الأسنان، فهنا أخذت قراري بالعزل وكانت النتيجة ايجابية والحمد لله على كل حال".
وأشار إلى أن أعراض الفيروس عبارة عن دور سخيف وثقيل وكئيب وممل، موضحًا أنه أول ثلاثة أيام شعرت بتكسير الجسم وكان إحساس بشع.

وتابع "العامل النفسي كان مهم، محدش يتعامل مع الفيروس على أنه دور برد عادي، وبالنسبة لبروتوكولات العلاج فهي مختلفة وتختلف من حالة إلى أخرى".

واستطرد "فيه ثلاثة أنواع من الأطباء، الأول نوع ماشي ببروتوكولات وزارة الصحة وفئة أخرى تعمل من خلال التجربة والحالات التي تعاملوا معها، والثالث هم الذين يطلعون على أجدد الأبحاث العلمية".

وأكد على ضرورة أن يكون هناك ثقة في الطبيب وبرنامج العلاج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعامل النفسي والأغذية الصحية من فواكه وخضروات طازجة ومقاومة النفس وشحنها، مختتمًا حديثه بقوله " متقلقوش بس متستهتروش".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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