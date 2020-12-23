برشلونة يضرب بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز عريض على مضيفه بلد الوليد  بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

 

وقام ميسي بصنع الهدف الأول لفريقه بعرضية رائعة ترجمها المدافع كليمو لونجليه إلى هدف في الدقيقة 21.

 

واستمر المد الهجومي لبرشلونة ليسفر عن هدف ثان عن طريق مارتن بريثوايت في الدقيقة 35 بعد عرضية مميزة من الأمريكي سيرجينيو ديست.

 

وابتسمت الكرة لميسي أخيراً بهدف شخصي في الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة حريرية بكعب القدم من الإسباني بيدري.

  

الفوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 24 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 14 في المرتبة الثامنة عشر.

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ ساعة و نصف

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 10 ساعات

صراع أوروبي شرس للفوز بخدمات محمد صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اتحادالكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ 19 دقيقة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فيراري الزمالك ينفجر في وجه باتشيكو

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ 11 دقائق

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن