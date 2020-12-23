برشلونة يضرب بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز عريض على مضيفه بلد الوليد بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وقام ميسي بصنع الهدف الأول لفريقه بعرضية رائعة ترجمها المدافع كليمو لونجليه إلى هدف في الدقيقة 21.

واستمر المد الهجومي لبرشلونة ليسفر عن هدف ثان عن طريق مارتن بريثوايت في الدقيقة 35 بعد عرضية مميزة من الأمريكي سيرجينيو ديست.

وابتسمت الكرة لميسي أخيراً بهدف شخصي في الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة حريرية بكعب القدم من الإسباني بيدري.

الفوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 24 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 14 في المرتبة الثامنة عشر.