"الصحة" تطمأن المصريين بشأن لقاح سينوفارم حتى بعد ظهور السلالة الجديدة

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طمأنت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، المصريين بشأن لقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح يستهدف الفيروس مهما تحور أو ظهر منه سلالات جديدة.



وقالت "نهي" في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن درجات التحور حتى الآن غير مؤثرة على درجة فعالية اللقاح الصيني أو غيره.



وأضافت أن فكرة الفعالية في اللقاح الصيني تعمل ضد الفيروس ككل وليس جزء منه، وهذا كان الاعتبار الذي اعتمدت عليه اللجنة العلمية في اختيار اللقاح الصيني أو لقاح أكسفورد.



وأكدت أنه لا يوجد آية آثار جانبية خطيرة من استخدام اللقاح الصيني الذي يعتمد على تقنية استخدام الفيروس ميت، مستطردة "ليس واردًا أن يكون فيه مشكلة والتقنية المعتمد عليها في اللقاح الصيني أساس الكثير من التطعيمات".



وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أنه في حال ظهور أي آثار جانبية خطيرة كان لابد من الإعلان عنها في لجنة الأخلاقيات، لافتة إلى أن 3000 مصري الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاح الصيني لم يقوموا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية بعد حصولهم على اللقاح.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و7167 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.