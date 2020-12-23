طبيب: 18 عرضا للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك 18 عرضًا لفيروس كورونا بعد التحور.

وأوضح "بدران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التهاب في العين، حساسية في الجلد، إحمرار في الإصبع، فقدان الشم أو التذوق.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة أن يتعالجوا لقطع الطريق أمام فيروس كورونا، ويجب على الجميع أن ينام مبكرًا، مؤكدًا أن النوم الباكل يرفع المناعة، معلقًا: "السهر ادى لضعف المناعة في العالم".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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