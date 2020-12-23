وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، عن توقيت انتاج أول سيارة كهربائية مصرية، قائلًا:" سنشهد اول سيارة كهربائية مصرية في آوخر ديسمبر 2021 أو يناير 2022 " 

وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرقمنة في القطاع الخاص متواجدة منذ ما يقرب من 15 عامًا، وقطاع الاعمال تأخر في هذا الأمر ما يقرب من 10 سنوات، ويعمل الآن على رقمنة الخدمات في أكثر من 60 شركة خلال الفترة الحالية من خلال واعداد قاعدة بيانات واحدة، وهذا الأمر له أثر كبير على تزويد الإدارة بكافة البيانات لاتخاذ القرار المناسب. 

ولفت إلى أنه يبحث حاليًا الشركات الي ستطرح في البورصة، في ضوء تحسن الأسواق المحلية، وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن بنك الاستثمار هو الذي سيحدد الشركات لتي ستطرح في النهاية. 

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