تعرف على لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث

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تنطلق اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تقام جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .





أبو صوير و النوبة



يتطلع أبناء الإسماعيلية لحصد أول إنتصار ، حيث فشلوا في الحصول على أي نقاط خلال 3 جولات، ويحتل المركز قبل الأخير ، أما الفريق السويسي فينتعش بالفوز على رأس البر برباعية في الجولة الماضية ، ويمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .



المطرية و أبو شحاتة



يتطلع الأول لحصد الفوز منتشيا بروح الإنتصار الذي حققه خلال الجولة الماضية ، ويمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثامن ، أما أبو شحاتة فيسير بخطى جيدة ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع .





الرباط و الأنوار و كهرباء الإسماعيلية



مباراة ذات طابع خاص بين أبناء خط القناة ، يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز لتعويض التعادل الأخير ، حيث يمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع ، أما الكهرباء فيعتلي القمة محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط .



سماد السويس و دمياط



يتطلع الأول لحصد أول نقاط الموسم الجديد ، حيث يحتل المركز الثالث عشر بلا نقاط ، أما دمياط فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط .



ميت الخولي و القنطرة غرب



يتطلع الأول لحصد أول إنتصار ، حيث يمتلك نقطتين يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما القنطرة فيسعى للعودة لإنتصاراته بعد التعرقل بالهزيمة في الجولة الماضية ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث .



غزل السويس و الشهداء



يعاني الأول منذ البداية ، ويحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما الفريق الثاني فيحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط .



غزل دمياط و بورفؤاد



يتطلع الفريق الأول لحصد الفوز من أجل تعويض الهزيمة في اللقاء الماضي ، حيث يمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما فريق بورفؤاد فيتطلع لتعويض التعادل في اللقاء الأخير ، حيث حصد 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



كهرباء الإسماعيلية 9

دمياط 7

القنطرة 6

أبو شحاتة 6

بورفؤاد 5

الشهداء 5

الرباط و الأنوار 5

المطرية 4

النوبة 3

غزل دمياط 3

رأس البر 3

ميت الخولي 2

سماد السويس 0

أبو صوير 0

غزل السويس 0