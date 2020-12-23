تعرف على لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تقام جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .


أبو صوير و النوبة

يتطلع أبناء الإسماعيلية لحصد أول إنتصار ، حيث فشلوا في الحصول على أي نقاط خلال 3 جولات، ويحتل المركز قبل الأخير ، أما الفريق السويسي فينتعش بالفوز على رأس البر برباعية في الجولة الماضية ، ويمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .

المطرية و أبو شحاتة

يتطلع الأول لحصد الفوز منتشيا بروح الإنتصار الذي حققه خلال الجولة الماضية ، ويمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثامن ، أما أبو شحاتة فيسير بخطى جيدة ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع .


الرباط و الأنوار و كهرباء الإسماعيلية

مباراة ذات طابع خاص بين أبناء خط القناة ، يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز لتعويض التعادل الأخير ، حيث يمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع ، أما الكهرباء فيعتلي القمة محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط .

سماد السويس و دمياط

يتطلع الأول لحصد أول نقاط الموسم الجديد ، حيث يحتل المركز الثالث عشر بلا نقاط ، أما دمياط فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط .

ميت الخولي و القنطرة غرب

يتطلع الأول لحصد أول إنتصار ، حيث يمتلك نقطتين يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما القنطرة فيسعى للعودة لإنتصاراته بعد التعرقل بالهزيمة في الجولة الماضية ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث .

غزل السويس و الشهداء

يعاني الأول منذ البداية ، ويحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما الفريق الثاني فيحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط .

غزل دمياط و بورفؤاد

يتطلع الفريق الأول لحصد الفوز من أجل تعويض الهزيمة في اللقاء الماضي ، حيث يمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما فريق بورفؤاد فيتطلع لتعويض التعادل في اللقاء الأخير ، حيث حصد 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس .

ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

كهرباء الإسماعيلية 9
دمياط 7
القنطرة 6
أبو شحاتة 6
بورفؤاد 5
الشهداء 5
الرباط و الأنوار 5
المطرية 4
النوبة 3
غزل دمياط 3
رأس البر 3
ميت الخولي 2
سماد السويس 0
أبو صوير 0
غزل السويس 0

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