"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور (فيديو)
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحديث على وجود بؤر لانفلونزا الطيور في مصر أمر عاري تمامًا من الصحة.
وتابع "القرش"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر اعتمدت من الدول الخالية من انفلونزا الطوير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر طفرة كبيرة جدًا، لم نصل إليها خلال السنوات السابقة، وهذا من شانه فتح العديد من الاسواق أمام القطاع الداجني
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بحملات بشكل مستمر لرصد أي إصابة بإنفلونزا الطيور، كما أن ا لدولة المصرية خصصت 19 ألف فدان للتوسع في القطاع الداجني المرحلة المقبلة.
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