"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحديث على وجود بؤر لانفلونزا الطيور في مصر أمر عاري تمامًا من الصحة.





وتابع "القرش"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر اعتمدت من الدول الخالية من انفلونزا الطوير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر طفرة كبيرة جدًا، لم نصل إليها خلال السنوات السابقة، وهذا من شانه فتح العديد من الاسواق أمام القطاع الداجني



