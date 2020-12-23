كريم عبد العزيز يتوقف مؤقتا عن نشاطاته الفنية حدادا على وفاة عمه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
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أوقف النجم كريم عبد العزيز،على  مدار الإثنين والثلاثاء تصوير جميع أعماله وارتباطاته الفنية بسبب حالة الحزن والحداد التى يعيشها بعد رحيل عمه على عبد العزيز، الذي توفى الإثنين فى لندن.

وانتهى عبد العزيز، على مدار الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من أحداث دوره بمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

 ويشارك في بطولة "الاختيار2" النجم أحمد مكى وعدد كبير من النجوم منهم إياد نصار وبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.
 

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