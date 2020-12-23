شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

طقس الأربعاء نهارًا:



طقس الأربعاء ليلًا:



الظواهر الطبيعية:





- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس بارد على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.