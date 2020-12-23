شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الأربعاء نهارًا:
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الأربعاء نهارًا:
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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