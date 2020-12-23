أشرف الفقي يكشف أسرار حول البروتوكول السحري الذي كان وراء شفاء ترامب في 4 أيام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور أشرف الفقى، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يحصل على علاج خاصة لفيروس كورونا كما روجت الصحافة الصفراء في امريكا، موضحا أن ترامب حصل على علاج فيروس كوكتيل للأجسام المضادة وحصل على هذا العلاج رغم أنه لم يكن من المتطوعين للتجربة السريرية.

وأضاف الدكتور أشرف الفقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، ترامب حصل على علاج حقن وريدي مخصص لشرائح معينة من المرضى وهو علاج فيروس للحقن الوريدي واستخدامه على نطاق واسع مش مطلوب، مؤكدا أن هذا العلاج بيولوجي وليس تقليديا.

واستكمل: "الارقام اللي معلنة في امريكا عن اصابات ووفيات كورونا ممكن تكون مش هي الحقيقية، وممكن تكون افضح من الواقع، والموضع انتشر لانه لم تكن هناك اجراءات احترازية شديدة في الكثير من الولايات الامريكية".

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