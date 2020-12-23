أستاذ صحة: لقاحات كورونا لن تحمي من الموجة الثانية لـ "كورونا"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن لقاحات كورونا لن تحمي المواطنين من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع المر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "اقتربنا من ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا"، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الأفضل منح لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطباء، وتأجيل منحه للشباب، كونهم فئة أقل تأثرا باللقاح"، مشيرا إلى أن إصابة 14 لاعبا بمنتخب مصر للشباب بكورونا قد يكون بسبب خطأ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، أو التهوية.

وأكد المر أن المخاطر الصحية للإغلاق الاقتصادي حول العالم أشد من خطورة كورونا، مطالبا بعدم إهمال الأمراض المعدية الأخرى في ظل أزمة فيروس كورونا.

كما طالب باستمرار عجلة الاقتصاد، والاعتماد على الإغلاق الجزئي حال ثبوت تفشي الفيروس بمناطق معينة معلقا:"الإغلاق الاقتصادي يسبب وفيات أكثر من كورونا".

وأردف:"السلالة الجديدة لكورونا غير متواجدة بمصر، وما يطمئن بشأنها أنها سريعة الانتشار، لكن أعراضها ضعيفة".

وتوقع تضاعف إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معربا عن ثقته في قدرة النظام الصحي المصري على التعامل مع أزمة كورونا.

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