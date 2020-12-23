خريجات بالجامعة الامريكية يروين لـ"حديث القاهرة" أفلام مشروعات تخرجهن بين الدين والتاريخ والاجتماع

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
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قدم برنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، تجربة أفلام مشروعات تخرج لطالبات بالجامعة الامريكية، وتحتوى الفقرة على جزء من أفلام خريجي مركز "كمال ادهم" للصحافة التلفزيون والرقمية في الجامعة الامريكية، وهي مشروعات تخرج لدرجة الماجستير، ويتم التنفيذ الافكار تحت شعار بين التاريخ والحياة الاجتماعية لخريجات الجامعة الامريكية.

وروت رحاب اسماعيل، صاحبة فيلم "انجبتك من قلبي"، وهي تجربة فيلم تدعوا إلى كفالة الأطفال مجهول النسب في البيوت، مؤكدة أن هذه النوعية من الأطفال تحتاج إلى عائلة تحتضنها وتنموا داخلها، وأوضحت أن فكرة فيلمها تدور حول الدعوة إلى كفالة الاطفال.

وتابعت: "لو الفيلم اثر في بنى ادم واحد ويتكفل به في بيته اعتقد انى رسالتى في الحياة اكتملت، وفى ناس حياتها تغيرت بعد كفالة الاطفال والبيت بقى فيه بهجة، وأنا ممكن اعمل اتكفل طفل وهي مسئولية كبيرة، وبعد الفيلم ده اظن دي اقيم حاجة ممكن حد يعملها".

فيما تحدثت ياسمين القاضى، صاحبة فيلم فراعنة الامريكان، عن تجربة فيلمها موضحة أن الارسالية الامريكية للبحث الاثري حينما جاءت إلى مصر عام 1865 أسست مدرسة في اسيوط وكان القانون وقتها يسمح بالحصول على جزء من الاثار، مؤكدة أن الارسالية الامريكية احتفظت بجزء قيم من الاثار وتم نقلها الى مدرسة اسمها كلية الامريكان.

واستكملت: "أنا عملت الفيلم عن ان الفراعنة عشان اقول الصعيد مليان كنوز والصورة العامة عن الصعيد أن التعليم فيه ضعيف وده غلط والاثار الفرعونية هناك قيمة جدا، واكثر شيء لفت نظري في المدرسة الامريكية هو مومياء لأميرة وفى اطفال وحيوانات وطيور محنطة"

فيما تحدثت هبه عاشور صاحبة فيلم "جبل  الصخرة"، عن تجربتها قائلة: "عملت قصة من قرية مسيحية وده من الاماكن اللى مرت عليها العائلة المقدسة ولفت نظرى أن المكان في الصعيد، والصعيد يفتقر إلى الانشطة الثقافية والفنية والمنطقة مهمة جدا لمصر وضمن رحلة العائلة المقدسة، والاهالى هناك بينظموا ورش قصص للاطفال لحفظ التاريخ".

وتابعت: "دخلت المغارة والدير في القرية الصغيرة، والمكان من الناحية الثقافية بسيطة والمنطقة دي محتاجة اهتمام أكثر وان توضع على الخريطة وبالفعل يحدث تجديد للمغارة والدير في قرية جبل الصخرة الان".

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