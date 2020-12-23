تعليم البرلمان: رفع الغياب بالمدارس لنهاية الفصل الأول فقط (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
ماجدة نصر
ماجدة نصر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تم رفع الغياب لنهاية الفصل الدراسي الأول وليس لنهاية العام.

وأوضحت "نصر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن رفع الغياب لمدة لا تتجاوز الأسبوعين، مؤكدًا أنها فترة زمنية بسيطة، ولا تؤثر على العملية التعليمية على الإطلاق.

وأضافت أن الامتحانات ستكون بداخل المدارس بصورة طبيعة مع جوانب احترازية شديدة، لافتة إلى أن هناك إجراءات احترازية ووعي وتعايش مع فيروس كورونا، على عكس بداية انتشاره.

في سياق منفصل، قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، من غير المنطقى أن ينجح الطلاب دون أن يذهبوا المدرسة، أو دون أن يذاكروا دروسهم، فحرص الوزارة على الطلاب من ناحية صحتهم، والناحية التعليمية، ونقول لولى الأمر، "لو قلقان وخايف على ابنك خليه يذاكر كويس"، وهذا غير معناه أن المدارس أغلقت، وكذلك مجموعات التقوية.

وأضاف حجازى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، الطلاب هم الخاسرون إذا نجحوا دون أن يتعلموا مناهجهم المقررة عليهم، فالدولة ستأخذ القرارات المناسبة، فى الوقت الذى تراه صواب.

وتابع، البحث الذى تم فرضه العام الماضى، سليم، ولكن آلية تنفيذه كانت خاطئة، فالمصريون لا يجتهدون إلا إذا وضعوا أمام مواقف حقيقية، فالطالب حينما يعرف أنه بصدد امتحان حقيقي "هيذاكر بجد".

وأردف، فى السنوات المقبلة، سيجد الطلاب صعوبة كبيرة، إذا نجح وتخطى المرحلة الدراسية دون أى مجهود، ونحن نريد مصلحة الطلاب.

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