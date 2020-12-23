الإثنين عرض " تستاهل با قلبي" بنادي سينما المرأة





يواصل نادى سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" فعالياته وذلك يوم الإثنين القادم الموافق ٢٨ ديسمبر بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.





و من المقرر أن يتم عرض فيلم" تستاهل ياقلبي" إخراج "لمياء إدريس" و عقب عرض الفيلم يستضيف النادي الناقد السينمائى "الأمير أباظة" رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.





جدير بالذكر أن فيلم "تستاهل ياقلبي" قد حصل علي جائزة احسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠ و قد حصل علي تنويه خاص بمهرجان اسوان ٢٠٢٠.





و تدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعيه التي تمر بها النساء الغير متزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر. تجري المخرجه البالغه من العمر 35 عاما مقابلات في رحله بالسيارة تستغرق 30 دقيقه تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات و يمثلن اراء اجتماعيه مختلفة.



