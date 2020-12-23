طارق شوقي: الدولة لا تنام حرصًا على مستقبل الطلاب
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:50 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام التراكمي في الثانوية العامة متعارف عليه، وهذا النظام لن يطبق على من هم في المرحلة الثانوية الآن، لأن النظام التراكمي ما زال مشروعًا وعند صدوره لن يطبق بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب كانوا يعتبرون بان الصف الأول والثاني من الثانوية العامة إجازة، ولا يذاكرون إلا في المرحلة الثالثة، لأن هذه السنة هي التي تحدد الكلية التي سيقوم بدخولها.
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "نظام الثانوية الحالي يؤدي إلى خروج أجيال معظمها لم يتعلم، ولذلك لا يجدون فرصة عمل مناسبة في سوق العمل، مضيفًا إلى أن النظام القديم متواجد منذ 30 عامًا، وهناك بعض المستفيدين من هذه النظام مثل المدرسين، وهم من يثيرون الطلاب مستخدمين في ذلك الطلاب وأولياء الأمور.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة لا تنام حرصًا على الطلاب من مخاوف كورونا، ولن تتخذ أي قرار يؤثر على الطلاب بالسلب، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المصادر التعليمة من قبل الوزارة مثل المنصات والقنوات التعليمة، معقبًا: "على أولياء الأمور الدخول إلى المنصات التعليمة ولو لمرة واحدة، وبعد كده نشوف هل هناك داعي للذهاب إلى الدروس الخصوصية".
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