طارق شوقي: الدولة لا تنام حرصًا على مستقبل الطلاب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:50 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام التراكمي في الثانوية العامة متعارف عليه، وهذا النظام لن يطبق على من هم في المرحلة الثانوية الآن، لأن النظام التراكمي ما زال مشروعًا وعند صدوره لن يطبق بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب كانوا يعتبرون بان الصف الأول والثاني من الثانوية العامة إجازة، ولا يذاكرون إلا في المرحلة الثالثة، لأن هذه السنة هي التي تحدد الكلية التي سيقوم بدخولها. 

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "نظام الثانوية الحالي يؤدي إلى خروج أجيال معظمها لم يتعلم، ولذلك لا يجدون فرصة عمل مناسبة في سوق العمل، مضيفًا إلى أن النظام القديم متواجد منذ 30 عامًا، وهناك بعض المستفيدين من هذه النظام مثل المدرسين، وهم من يثيرون الطلاب مستخدمين في ذلك الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة لا تنام حرصًا على الطلاب من مخاوف كورونا، ولن تتخذ أي قرار يؤثر على الطلاب بالسلب، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المصادر التعليمة من قبل الوزارة مثل المنصات والقنوات التعليمة، معقبًا: "على أولياء الأمور الدخول إلى المنصات التعليمة ولو لمرة واحدة، وبعد كده نشوف هل هناك داعي للذهاب إلى الدروس الخصوصية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام الثانويه طارق شوقي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ 37 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن الجدول النهائي لامتحانات طلاب أولى ثانوي

طارق شوقي لـ أولياء الأمور: "ما يتعلمه ابنك من شبح الكيمياء لن يجده في الامتحان"

وزير التعليم يكشف عن نظام الثانوية العامة الجديد

طارق شوقي: تعديلات قانون التعليم لن تطبق بأثر رجعي

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

5 نماذج توزع عشوائيًا.. وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

06:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن