طارق شوقي: الدولة لا تنام حرصًا على مستقبل الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام التراكمي في الثانوية العامة متعارف عليه، وهذا النظام لن يطبق على من هم في المرحلة الثانوية الآن، لأن النظام التراكمي ما زال مشروعًا وعند صدوره لن يطبق بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب كانوا يعتبرون بان الصف الأول والثاني من الثانوية العامة إجازة، ولا يذاكرون إلا في المرحلة الثالثة، لأن هذه السنة هي التي تحدد الكلية التي سيقوم بدخولها.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "نظام الثانوية الحالي يؤدي إلى خروج أجيال معظمها لم يتعلم، ولذلك لا يجدون فرصة عمل مناسبة في سوق العمل، مضيفًا إلى أن النظام القديم متواجد منذ 30 عامًا، وهناك بعض المستفيدين من هذه النظام مثل المدرسين، وهم من يثيرون الطلاب مستخدمين في ذلك الطلاب وأولياء الأمور.



