نشرة حوادث "الفجر".. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي الحالي

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





استقبلت أكاديمية الشرطة جيل جديد من طلبة كلية الشرطة، ويبدأ مشواره في نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن وإستقرار الوطن، حيث إنتظم الطلاب الجدد المقبولين من (الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة ليسانس الحقوق) بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.





تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لإنتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة





تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة.





قرر المستشار عمر مروان بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، ودعم قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاع الخبراء والطب الشرعي لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.



