شديد قناوي يوضح أسباب خسارة المنيا من الفيوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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أوضح شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن الهزيمة من الفيوم، وقعت، بسبب الثقة الزائدة، من لاعبي الفريق المنياوي عقب الفوز على بني سويف الجولة الماضيه.

وأضاف قناوي بأن الهزيمه وارده في عالم كره القدم، وطالب لاعبيه بعودة الثقة من جديد في المباريات المقبلة بداية من لقاء الإعلاميين، لمواصلة المنافسة على التأهل للممتاز.

وكان نادي المنيا قد تلقي هزيمه من فريق الفيوم، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

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