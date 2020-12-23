الأرصاد الجوية تكشف أحوال الطقس مع بداية فصل الشتاء
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
شيماء حسن
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار لحالة الطقس مع بداية فصل الشتاء، مؤكدًا أن هناك استقرار كبير في أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في عدد من المحافظات.
وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك استمرار لتكون الشبورة المائية منذ الفجر وحتى الثامنة صباحًا.
ووجه نصيحة إلى قائدي المركبات القيادة بالحذر خلال هذه التوقيتات خاصة كلما كانت قريبة من المسطحات المائية أو الزراعية، كما أكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية وتجنب التعرض لنزلات البرد بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
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