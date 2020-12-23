وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:35 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن لا يوجد تحسين في الثانوية العامة بـ5 آلاف جنيه، مثلما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت 5 آلاف جنيه كرسم لإعادة الثانوية العامة كحد أقصى، معقبًا: "دا الحد الأقصى للرسوم، وليس ما ستحصل عليه الوزارة من قبل الطالب"
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "المحاولة الأولى في الثانوية هتكون بدون رسوم، وهو مالم يكن متوفر في السابق، والمحاولة الثانية هتكون برسوم في حدود المتعارف عليها في حدود 200 جنيه، او 300، وليس 5 آلاف جنيه، وتم وضع هذا الرقم كحد أقصى، خاصة أن القانون وضع لكي يستمر عدد سنوات كبير للغاية"
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن تكلفة المحاولة الأولى في الثانوية العامة على الدولة تقدر بـ 1.3مليار جنيه، ولا يجب وصف فرض رسوم على الطالب في حال الاعادة، بأن مصر تخصص التعليم، خاصة أن الرسوم منخفضة وليست كبيرة.
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