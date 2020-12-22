صراع أوروبي شرس للفوز بخدمات محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال مستمرًا عن مستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي أثار التكهنات حول مستقبله مع الريدز علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2023.





وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي يتنافسون على التعاقد مع محمد صلاح.





وألمح الموقع الإسباني أن مسئولي ليفربول لا يمانعون رحيل النجم المصري عقب نهاية الموسم الحالي وسيسمحون له بالرحيل إلى النادي الذي سيقدم أكبر عرض.





وأفاد الموقع الإسباني بأن محمد صلاح أخبر المقربين منه أنه يفضّل الإنتقال إلى ريال مدريد في حال رحيله عن ليفربول.



