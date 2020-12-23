سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 23-11-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أصيب بمجموعة تراجعات متوالية خلال التعاملات الأخيرة ليستقر في تعاملات الأمس واليوم.

ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في البنك المصري الخليجي، وفي البنك الأهلي اليوناني 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.


وببنك عودة سجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع،  وهي نفس المستويات التى سجلها في تعاملات كلا من  البنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول.


وعلى صعيد بنك مصر إيران سجل سعر صرف الدولار  15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى استقر عندها في بنوك  التعمير والإسكان وبنك الأسكندرية.

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