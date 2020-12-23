أستاذ مناعة: لقاحات كورونا آمنة.. والكمامة كلمة السر (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إن جميع لقاحات كورونا حصلت على موافقة طوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتابع "مصباح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "لقاحات كورونا آمنة، وحدوث المضاعفات الجانبية لبعض الأشخاص أمر وارد".

وأكد أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، أن الكمامة ووسائل التباعد الاجتماعي تعد أفضل طريقة لمواجهة الأزمة حتى الخريف المقبل.

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