أستاذ مناعة: لقاحات كورونا آمنة.. والكمامة كلمة السر (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إن جميع لقاحات كورونا حصلت على موافقة طوارئ من منظمة الصحة العالمية.





وتابع "مصباح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "لقاحات كورونا آمنة، وحدوث المضاعفات الجانبية لبعض الأشخاص أمر وارد".



