صلاح عثمان يختار 18 لاعبا من النوبة لملاقاة شباب أبو صوير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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اصطحب صلاح عثمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النوبة السويسي قائمة فريقه، استعدادا للقاء أمام مركز شباب أبو صوير والمقرر إقامته الأربعاء بالإسماعيلية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن لقاءات الجولة الرابعة بمجموعة القناة من دوري القسم الثالث.

وضمت القائمة 18 لاعباً هم، محمد فيونكة، يحيي مصطفي ، وليد ابراهيم ، كراوية ، برازيلى ، مصطفي حفنى ، اسماعيل أحمد ، كريم نادر ، مصطفي دونجا ، حماصه ، يحيي الكيال ، علاء عبدالتواب ، كريم حافظ ، شوقي ، وليد صلاح ، رمضان البدري ، محمد عطيه ، محمد سمير بيبسي.

وجدير بالذكر، ان فريق النوبة حقق اول فوز له هذه الموسم الجولة الماضية بعد هزيمة نظيرة فريق راس البر باربع أهداف مقابل هدف، ليحصد اول ثلاث نقاط يحتل المركز التاسع، اما مركز شباب أبو صوير يأتى في المركز قبل الاخير بدون نقاط

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