طنطا في ضيافة النصر بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
حسام صديق
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ضيفاً ثقيلاً على فريق النصر، في الثانية والنصف من ظهر الأربعاء على ملعب النصر في الجولة الخامسة من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

وأعلن رضا عبد العال المدير الفني لأبناء السيد البدوي عن قائمة الفريق التي تخوض تلك المباراة.

حراسة المرمى: محمد فتحي، محمد موسى
خط الدفاع: سليمان عبد ربه، إبراهيم فاضل، أحمد أشرف، محمد عوض، مصطفى هاني، ساهر عبد المنعم
خط الوسط: عصام عادل، عبد الله النجار، السيد أبو أمنه، ابراهيم رخا، محمد زيكو، شهاب فتحي، أسامة النجار، عبد الرحمن الدح، أحمد الشافعي، محمد ماجد أونوش، محمود صلاح
خط الهجوم: محمد جوده، كريم أسامه، محمود كرم.

ويدخل أبناء السيد البدوي تلك المباراة وهم في المركز الـ 14 برصيد نقطتين فقط، بينما يدخل الفريق القاهري تلك المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

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