كل النجوم مع ياسمين عز في برنامج "ليلة خميس" على "MBC مصر"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وسط أجواء من البهجة والمتعة ينطلق قريبًا برنامج "ليلة خميس" في حلقات إسبوعية على شاشة "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين عز.

يُعرض برنامج "ليلة خميس" في سهرات إسبوعية شيقة تجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته الإسبوعية نُخبه من النجوم منهم هاني شاكر، سمير غانم، عاصي الحلاني، احمد الفيشاوي، توتا، حسن شاكوكش، رانيا يوسف، شيماء سيف، حمدي المرغني، عبد الباسط حموده، احمد سعد، مجدي عبد الغني، وآخرين...

ومن جانبها عبرت ياسيمن عز، عن سعادتها بهذه الإطلالة مع النجوم في سهرات إسبوعية غير تقليدية، وقالت أن برنامج "ليلة خميس"، يستضيف أكثر من نجم في كل حلقة في مجالات متنوعة ويفتح الباب للتعرف على الكثير من الأسرار والكواليس وطرح عدد من الموضوعات للنقاش بصورة غير تقليدية وبإيقاع مُختلف

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