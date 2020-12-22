أسعار النفط تواصل التراجع بالختام و"برنت" أدنى من 50 دولار

واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الثانية على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط "برنت" أدنى 50 دولاراً، مع مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا.





ودفع الانتشار السريع لسلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة عدة دول إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين، مما يهدد تعافي الطلب على النفط.





كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن كونه يقلل جاذبية سعر النفط المقوم بالعملة الأمريكية.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2 بالمائة إلى 47.02 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.9 بالمائة إلى 49.92 دولار للبرميل.