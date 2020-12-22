الزمالك يصدم مصطفي محمد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى مسؤولو الزمالك عرضين من فريقين في الدوري الفرنسي، لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

رفض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه أبلغ مسؤولو الزمالك مصطفي محمد برفض العروض المقدمة له من الدوري الفرنسي لخروجه من القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل..

وتلقى مصطفى محمد عرضين من أندية سانت إيتيان ونانت الفرنسيين للإحتراف الخارجي، إلا أن مسؤولي لجنة الكرة وإدارة الزمالك رفضوا بشكل نهائي فكرة خروج الاعب في المرحلة الحالية.

وطالب مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، مصطفى محمد بالتركيز مع الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة مع وعد بتعديل قيمة عقده كترضية لرفض العروض الاحترافية المقدمة له.

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