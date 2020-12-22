مشاكل الشباب مع البطالة في الكوميديا المميزة "صد رد" يومياً على MBC مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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الكوميديا الراقية والمميزة "صد رد" تبدأ قناة MBC مصر، عرضها يوميًا بداية من "غدًا" الأربعاء فى تمام الثامنة مساءً، ويُعاد عرضها في الثالثة منتصف الليل.

يُناقش المسلسل الكوميدي "صد رد" بخفة دم الكثير من مشاكل الشباب وخاصة البطالة ضمن مواقف مضحكة وساخرة، حيث يسعي يوميًا "حورس"، و"كونو"، و"بكتريا"، للبحث عن فرصة عمل فى مهن لم يتعلموها أو يمتلكوا أي مهارات فيها مما يُسبب لهم الكثير من الأزمات والمواقف المُحرجه.

يُشارك في مسلسل "صد رد" بالإضافة للنجوم علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة أس أس، عدد من الفنانين وضيوف الشرف منهم، محمد أنور، وأحمد فتحي، وبدرية طلبة، وسامى مغاوري، وعبد الله مشرف، وسحر عبد الحميد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هشام فتحي.





يُعرض مُسلسل "صد رد" على " MBCمصر" من الأحد إلي الخميس، الساعة 8:00 مساءً، ويُعاد الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأربعاء 23 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً.

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